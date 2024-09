VIII Trofeo Paideia: Trentaduemila Euro raccolti con la Gara di Golf Solidale

Una giornata di sport e solidarietà che ha permesso di raccogliere oltre 32.000 euro, che saranno destinati al sostegno dei progetti e delle attività per le famiglie con bambini con disabilità seguite al Centro Paideia.

«Questa giornata va a sostenere anche uno degli strumenti che in Fondazione Paideia utilizziamo per accompagnare e supportare le famiglie con bambini con disabilità nel loro percorso», dichiara Fabrizio Serra, segretario generale di Fondazione Paideia. «Lo sport è uno strumento che fa star bene e ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di partecipare e contribuire alla riuscita di questo evento, giocatori, giocatrici e aziende. Una giornata che da 8 anni coniuga sport e solidarietà, sostenendo concretamente le famiglie con bambini con disabilità che incontriamo ogni giorno al Centro Paideia, un luogo di inclusione aperto a tutta la città».

In campo per la solidarietà 128 giocatori in una giornata di sport e amicizia. Al termine della giornata sono state premiate le squadre composte da Alberto Campanile, Edoardo Ferrara, Luca Di Masi e Luca Di Tanno per il primo posto netto e per il primo posto lordo Matsui Takayuki, Giorgio Maria Tadolini, Filippo Campigli.

I risultati della gara