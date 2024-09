LGS Padel Tour, grande successo per la prima edizione

Si è svolta sabato 28 settembre, presso il Centro Sportivo Il Baiardo Corte dei Conti, l’ultima tappa di LGS Padel Tour. Il Torneo itinerante, organizzato da LGS , agenzia di marketing e comunicazione sportiva, che ha coinvolto sportivi di diverse discipline, uniti dalla comune passione per il Padel e dalla finalità benefica.

“Dopo le tappe di Bologna e Milano, siamo felici di aver concluso la prima edizione del Padel Tour a Roma, con il sostegno e l’entusiasmo di tanti amici sportivi e non, che hanno aderito con grande disponibilità a questa iniziativa, visto anche lo scopo benefico. L’obiettivo per il futuro è quello di consolidare questa iniziativa e le sue finalità, lavorando con entusiasmo insieme ai partner e alle Associazioni. L’invito, pertanto, è quello di seguirci anche nella prossima edizione” Lorenza Guerra Seràgnoli, Presidente di LGS SportLab

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la coppia formata da Paolo Di Canio e Stefano Fiore, in un mach all’ultimo colpo contro Vincent Candelà e Dario Marcolin.

I vincitori hanno consegnato al Dottor Apollo- uno dei tanti Dottor Sogni- l’assegno simbolico con il montepremi devoluto alla Fondazione Theodora ETS, che da anni si occupa di allietare ed essere vicina emotivamente ai bambini ricoverati nei nostri ospedali grazie alle speciali visite dei Dottor Sogni, impersonati da artisti formati per operare in reparti pediatrici di alta complessità.

Tra i partecipanti anche le coppie formate da Stefano Mancinelli e Nicola Riguzzi, terzi classificati, Gianluca Basile e Davide Bonora, per la pallavolo Alejandro Luis Romano e Damiano Pippi e la coppia formata dagli ex tuffatori Tommaso Marconi e Tommaso Rinaldi.

L’evento è stato realizzato grazie al prezioso contributo di Gruppo Montenegro, Coesia, E-GAP e G&L Event Media, in qualità di Main Sponsor. Sponsor Tecnico del progetto Marcon, che ha fornito i kit sportivi per tutti i partecipanti. Local sponsor, per la tappa di Roma, Creare Casa Luxury Living, Kaltek e Tecnimp.

Infine J44 Lifestyle Hotel, See.me, Veridia Resort e Virgin Active hanno messo in palio i premi per le coppie salite sul podio.