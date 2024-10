CasaViola Padel Club, il nuovo circolo destinato a diventare un riferimento

Un circolo nuovo di zecca desti nato a diventare un punto di ri ferimento nella Capitale. È il CasaViola Padel Club, che si trova all'interno del complesso Don Orione in via della Camilluccia 120 a Roma. Il circolo è nato all'inizio del 2024, frutto di precedenti esperienze nel settore sportivo. «Attualmente disponiamo di quattro campi di padel di ultima generazione, che verranno coperti a partire di primi giorni di novembre - dice Elisabetta Monforte, proprietaria insieme a Renzo Frezza -. Abbiamo scelto di puntare sul padel perché è uno sport estremamente inclusivo e trasversale. È praticabile da bambini, giovani, adulti e persone più mature, e consente a chiunque, anche a coloro che potrebbero avere difficoltà in altre discipline, di partecipare sia a livello ludico che agonistico».

FIDELIZZAZIONE. Nonostante la giovane età, il circolo vanta già circa 200 giocatori abituali. «Siamo molto soddisfatti dell’elevato tasso di fidelizzazione, e la prossima copertura dei campi, che permetterà di giocare anche con condizioni meteorologiche avverse, ci fa guardare con fiducia a una crescita ulteriore - proseguono dal circolo romano -. Siamo molto contenti di ospitare in questi giorni lo storico torneo Gaming Cup organizzato dalla società S.D. Eventi Srl, che ha scelto il CasaViola Padel Club per la sua decima edizione. Il nostro obiettivo è partecipare presto a competizioni federali con squadre interne al club».

FUTURO. Un altro obiettivo è quello di far crescere in casa le giovani promesse. «Ci avvaliamo di istruttori certificati Fitp e Msp, le cui competenze specifi che si adattano perfettamente a un gruppo eterogeneo di allievi. I nostri istruttori offrono lezioni a giocatori di tutte le età: attualmente, i più giovani hanno circa 8 anni, e abbiamo anche un buon numero di ragazze che si allenano regolarmente. In particolare, siamo entusiasti del recente ingresso di Benedetta Sobrero, istruttrice della Federazione e atleta nazionale, giocatrice di serie A/B che darà un impulso significativo al settore femminile. Guardiamo al futuro con l’idea ambiziosa che, grazie al nostro lavoro e al talento dei giovani, il nostro vivaio possa presto sfornare atleti capaci di competere ad alti livelli nel padel. Cosa bolle in pentola per il futuro? Posso anticipare che, grazie alla nostra esperienza consolidata nell’organizzazione di eventi sportivi e al supporto di sponsor fidati, stiamo lavorando alla realizzazione di diversi progetti che includono iniziative riguardanti il mondo della scuola e quello delle disabilità. Siamo convinti che, grazie all’unicità del padel e alle nostre capacità organiz zative, potremo ottenere risul tati importanti anche in futuro».