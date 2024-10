Lungo il Tevere c’è un’oasi di sport e benessere

Tre campi da padel indoor e cinque scoperti. Sono il fiore all'occhiello di Aeronautica Ponte Milvio, il nuovo circolo che si trova a Roma, su lungotevere Salvo D’Acquisto. Un club che nasce dallo storico circolo dell’Aeronautica Militare, in una posizione unica: ovvero nella splendida cornice di Ponte Milvio. Il circolo si affaccia direttamente sul Tevere ed è immerso in un contesto naturale ricco di vegetazione che lo rendono un luogo davvero esclusivo. Oggi è gestito privatamente da un gruppo di imprenditori e professionisti di Roma. «A differenza del passato, quando il circolo era riservato esclusivamente al personale dell’Aeronautica e delle forze armate, ora è aperto a tutti - dice Giuseppe Sainato, general manager -. Il nostro slogan, “Vivi lo sport, gustati la vita”, riflette lo spirito con cui desideriamo venga vissuto: attraverso lo sport, il benessere e la qualità della vita e dei servizi offerti».

Non solo padel

«La nostra palestra, completamente rinnovata, è dotata di macchinari all’avanguardia, con un’area outdoor coperta e attrezzata che offre una splendida vista sul Tevere. Completano l’offerta due campi da tennis in terra rossa, una squadra di canottaggio e un’ampia area eventi con piscina all’aperto, situata in una zona naturale particolarmente suggestiva, destinata a ospitare grandi eventi aziendali e istituzionali».

Focus sui giovani

Tra gli obiettivi c’è anche quello di costruire in casa le giovani promesse del padel. «Puntiamo molto sui giovani e abbiamo subito costituito un team di maestri professionisti qualificati per il padel, con l’obiettivo di avviare la nostra academy e formare i futuri atleti. La campagna di preiscrizioni del circolo - prosegue Sainato - è partita da pochi giorni e i risultati sono già molto positivi. Il padel è operativo, e prevediamo di aprire la palestra, il ristorante e il bar entro i prossimi 10 giorni, seguiti dall’apertura dei campi da tennis. Inoltre abbiamo investito molto nel ristorante, sviluppando un concept non solo orientato al fitness. Il nostro obiettivo è creare un’offerta culinaria che si distingua per la qualità dei prodotti e l’eccellenza del nostro staff, attirando non solo il pubblico degli sportivi ma anche tutti coloro che amano il buon cibo e vorranno sceglierci per gustare a pranzo e a cena i piatti della nostra cucina».