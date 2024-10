Exclusive Padel Cup, ex calciatori in campo: spiccano Amoruso-Papu Gomez

Milano, 17 ottobre 2024 – La coppia d’attacco è assortita e potrebbe funzionare anche su un campo da padel. Nicola Amoruso e il Papu Gomez uno accanto all’altro nella seconda tappa della Exclusive Padel Cup, il circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dopo il successo della prima tappa, giocata a fine settembre a Firenze, quella di Milano in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre è già sold out con giorni di anticipo. La presenza degli ex calciatori ma anche la location, il Milano Urban Padel, club esclusivo con tre campi sotterranei nel centro della città. Non solo Amoruso (che lo scorso anno vinse la tappa della Exclusive Padel Cup di Milano) e il Papu Gomez, ma anche un’altra coppia di ex calciatori: quella formata da un difensore, Mark Iuliano, e da un attaccante, il ‘Tanque’ German Denis. Tutti uniti dalla passione per il padel e dalla voglia di competere in un circuito che avrà in programma altre due tappe: quella di Roma (16-17 novembre all’Aspresso) e quella di Bologna (30 novembre e 1° dicembre al Country Club). Anche a Milano saranno tre le categorie in campo: maschile, femminile e misto, con in campo giocatori appartenenti alla categoria ‘non classificati’. Non solo ex calciatori in ‘pista’ all’Urban Padel di Milano: si esibiranno nella Exclusive Padel Cup anche l’ex pallavolista Pasquale Gravina, tra i protagonisti della ‘Generazione di Fenomeni’ che dominò il mondo, e l’ex giocatore di hockey Igor Sultanovich.