«Ai Mondiali di Doha diremo la nostra»

Giorgia Marchetti nasce a Roma il 21 gennaio del 1995, un passato a ottimi livelli nel tennis e poi la consacrazione nel padel. Numero 47 del ranking FIP - seconda tra le italiane dopo Carolina Orsi - Giorgia è una delle nostre atlete di punta, con alle spalle in azzurro due medaglie di bronzo ai Mondiali e una medaglia d’oro agli European Games. Gioca in coppia con la francese Lea Godallier con cui ha trovato da subito il giusto feeling, entrando più volte nel tabellone principale in Premier. A fine mese volerà in Qatar con la Nazionale italiana per i Mondiali.

Che aspettative ha per questo finale di stagione?

«Sarebbe bello finire con un quarto di finale. In ogni caso vincere più partite possibili per iniziare il prossimo anno con una classifica che ci assicuri il tabellone».

Quali sono le chiavi del successo di una coppia?

«Sicuramente è fondamentale andare d’accordo a livello caratteriale dentro e fuori dal campo. Tutto il resto poi viene molto più facilmente».

Ci parla della sua attuale e nuova compagna?

«Ci siamo trovate bene fin da subito, Lea è una neomamma e una ragazza molto ambiziosa e riesce a far coincidere benissimo le due cose, ho molta stima nei suoi confronti. In più è pacata e comprensiva e in campo mi aiuta tanto».

Quali sono stati i risultati migliori che ha ottenuto in carriera?

«La medaglia d’oro a Cracovia agli European Games la metterei al primo posto. In più le due medaglie di bronzo ai Mondiali, la medaglia d’argento agli Europei di quest’anno. Gli ottavi raggiunti nei Premier, tre vittorie in Seria A con il CC Aniene e una a un Master slam. Diciamo che le soddisfazioni non sono mancate».

Ha un aneddoto divertente da raccontarci?

«Uno dei più divertenti è stata la caduta acrobatica di Carolina durante la finale di Cracovia, in un momento cruciale del terzo set. Pensavamo si fosse fatta malissimo, chi ha visto la partita sa di cosa parlo. Il campo centrale era pieno e nessuno parlava per lo spavento, è accorso uno staff medico intero. La cosa divertente è che io, Marcela Ferrari e Carolina non riuscivamo a smettere di ridere. Poi siamo tornate in campo con le lacrime e abbiamo anche vinto».

Cosa ne pensa di questi continui cambiamenti di coppia?

«Non sono per niente d’accordo. Quando si inizia un progetto bisogna dare tempo alle cose e non tirare le somme dopo poco tempo, perché le prestazioni non sono come ci si aspettava».

Che aspettative ha per l’imminente Mondiale?

«Siamo una squadra molto affiatata e omogenea, in più arriviamo da ottimi risultati insieme. Sono fiduciosa nel dare filo da torciare all’Argentina questa volta».

Programmi e obiettivi per il prossimo anno?

«Crescere sempre di più nel gioco, in particolare gestire meglio la fase difensiva e migliorare la lettura di gioco. Mi piacerebbe entrare nelle top 30 entro la fine del 2025».

Come si trova con i social?

«A dire la verità non sono così appassionata, però mi rendo conto che sia un mezzo importante per poter condividere la nostra passione».