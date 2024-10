Padel a Guidonia: "Al Pichini Sporting Club cresciamo i nostri campioni"

Un ambiente familiare dove trascorrere le giornate tra sport e relax. Ci troviamo al Pichini Sporting Club, a Guidonia, comune di quasi 90 mila anime a nord est di Roma. Campi di ultima generazione, una scuola per far crescere i talenti di casa: a raccontare le caratteristiche del circolo è Massimiliano Luzzi, uno dei soci fondatori del club. Intanto una premessa: il nome, Pichini, deriva della frazione di Guidonia in cui si trova il circolo. "Il nostro club è stato fondato nel 2018, inizialmente con due campi da padel - racconta Luzzi -. Negli anni, abbiaun numero sempre maggiore di giovani che si stanno approcciando a questo sport fin mo ampliato le nostre strutture e ora disponiamo di cinque campi, coperti con strutture pressostatiche durante la stagione invernale. Abbiamo scelto di puntare sul padel per la sua crescente popolarità e per il suo appeal inclusivo, capace di coinvolgere persone di tutte le età e livelli di abilità. Attualmente - prosegue - contiamo circa 150 iscritti nella nostra accademia di padel “Diego Del Percio” con un numero sempre maggiore di giovani che si stanno approcciando a questo sport fin da piccoli. Siamo iscritti alla Coppa dei Club Msp e, l'anno scorso, siamo arrivati tra i primi otto circoli di Roma e provincia. Inoltre abbiamo un'accademia di padel, capitanata da Micaela Moroni, ex Nazionale italiana, con istruttori argentini e spagnoli. Puntiamo a far crescere giovani promesse, offrendo loro un ambiente di apprendimento e sviluppo continuo. Crediamo fortemente nel potenziale dei nostri ragazzi e nel futuro del padel".