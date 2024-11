Ecco il Martin Padel: nato da un’idea vincente

Sette campi di padel, una grande passione, forti legami con il territorio. Ci troviamo in Abruzzo e precisamente a Martinsicuro , piccolo comune abruzzese di 16 mila abitanti. Da qui il nome del circolo: Martin Padel. «Siamo in provincia di Teramo ed essendo la nostra cittadina costiera al confine con la provincia di Ascoli Piceno, e quindi con la regione Marche, abbiamo una clientela che abbraccia in pieno le due province e, data la strategica posizione geografica, nella stagione estiva possiamo annoverare turisti da tutta Italia che frequentano la nostra struttura », esordisce Boris Giorgetti , uno dei tre soci fondatori del Martin Padel, insieme a Matteo Mannelli e Roberto Giorgetti.

La struttura

«All'interno del nostro circolo - prosegue - ci sono sette campi da padel, di cui cinque indoor, oltre a due campi da pickleball coperti, dedicati esclusivamente a questa nuova disciplina. Siamo nati nel maggio 2020, in piena pandemia, poiché noi tre soci fondatori, tennisti amatoriali in gioventù, da un paio d’anni c'eravamo molto appassionati al padel e abbiamo ritenuto che potesse avere delle grandi potenzialità (come effettivamente, da lì a qualche mese si è poi verificato, ndi)». Un'idea che si è rivelata vincente.

In campo

«Contiamo circa 300 tesserati, di cui una ventina under 18. Partecipiamo regolarmente dal 2021 ai campionati Fitp di Serie D, con più squadre sia nella categoria maschile sia nella femminile e dal 2023 abbiamo anche una squadra nella Serie C maschile. Oltre all’attività più strettamente agonistica abbiamo anche una ricca proposta di competizioni amatoriali sia in ambito federale, con le competizioni a squadre del Tpra, sia con alcuni tra i più importanti Eps (enti promozione sportiva) cui siamo affiliati (Msp e Csi) con decine e decine di atleti impegnati nei rispettivi campionati amatoriali». Capitolo giovani promesse. «Da due anni abbiamo una scuola padel Fitp coordinata dal maestro nazionale Luciano Tonelli con all’interno due ottimi istruttori di secondo livello Fitp, Romana Fede e Andrea Crescenzi. Partecipiamo dal 2022 al progetto ministeriale in collaborazione con la Federazione, “Racchette in classe”, grazie al quale centinaia di studenti del territorio possano provare le discipline di racchetta sia nella propria scuola sia nella nostra struttura. E per il futuro c’è la volontà di migliorare e rendere ancora più confortevole il nostro circolo con investimenti mirati alla creazione di un’area fitness e al potenziamento della club house. Di certo esistono già le potenzialità per organizzare tornei anche a livello nazionale e nel 2025 ci si dedicherà anche a questo importante aspetto».