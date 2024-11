Abbate: "Il padel è la mia vita. Mi ispiro a Coello"

L'obiettivo è continuare a crescere, cercare di fare il salto di qualità e affermarsi tra i grandi. Flavio Abbate ha tutte le carte in regola per acchiappare i sogni che ha in testa. Il talentino siciliano è uno dei nomi più promettenti del futuro del padel azzurro, ha potenzialità notevoli - come dimostrano i cinque tornei vinti quest'anno nel circuito internazionale Fip - e non nasconde le sue legittime ambizioni. «Sono un classe 2004 e sono di Siracusa - esordisce Abbate -, ho già finito la scuola e per questo mi dedico al padel a tempo pieno. Non mi sento in rampa di lancio, nel senso che per quanto mi riguarda la carriera è già decollata », chiarisce. E infatti l'asticella da questa stagione si è alzata. Nel 2024 impossibile non menzionare le belle vittorie messe a segno anche contro top player italiani come Di Giovanni-Cremona e Di Giovanni- Sinicropi, tra gli altri.