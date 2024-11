Marcella Ferrari: "Che risultati! Siamo sulla strada giusta"

È stata un’edizione indimenticabile per l’Italia del padel. Gli ultimi FIP World Padel Championship, svolti a Doha la scorsa settimana, hanno consacrato l’Italdonne come terza forza al mondo, un risultato raggiunto per la terza volta consecutiva dopo Doha 2021 e Dubai 2022 e ha stabilito un record per la selezione maschile, con il quarto posto mai raggiunto in una rassegna iridata: «Abbiamo scritto la storia – le parole in esclusiva della ct della Nazionale Marcela Ferrari – e siamo molto contenti. Le ragazze sono arrivate terze per la terza volta, la gente la vede come un risultato facile ma non è per niente così quando ci sono squadre come Portogallo, Francia, Svezia e Brasile. Con la maschile abbiamo fatto un grande passo in avanti, venivamo da un nono posto. La vittoria con il Belgio ai gironi era come una finale per noi». Un risultato straordinario che porta con sé la domanda di quanto ancora manchi per raggiungere i totem di questo sport, Spagna e Argentina: «Se dobbiamo essere realisti ancora manca – continua Marcela –, penso che la nostra posizione è questa in questo momento, tra la terza e la sesta. Poi è giusto sognare, è giusto continuare a lavorare per conseguire il secondo posto. Quando siamo in partita, come sempre dico alle ragazze e ai ragazzi durante il torneo, si può sempre vincere ma ora dobbiamo festeggiare questi risultati che sono storici per l’Italia».