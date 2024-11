Sussarello: "Che emozione al Mondiale. Un anno magico"

Nata a Como il 29 maggio del 1992 e numero 109 del ranking FIP, Giulia Sussarel lo è reduce da due importanti vittorie, la conferma della medaglia di bronzo a Doha con la Nazionale italiana e il sesto titolo ai campionati italiani Assoluti di Parma, vinto in coppia con la inseparabile Emily Stellato. Il 2024 per Giulia è stato un anno davvero da incorniciare, con l’arrivo del figlio Andrea, coccolato da tutto il team azzurro in Qatar, oltre che dal papà Francesco che ha seguito e sostenuto la neo mamma durante ogni match e nei mesi precedenti affinché potesse velocizzare il suo rientro in campo.