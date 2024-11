Padelness, che passione: tre giorni di padel e fitness a Napoli

La prima edizione di Padelness è stata un successo. La manifestazione, che a Napoli ha unito per tre giorni padel e fitness nei padiglioni alla Mostra d’Oltremare , ha visto accorrere oltre diecimila appassionati, che hanno potuto essere protagonisti in prima persona: nel padel, nei clinic, nel pickleball o ai convegni in programma. «È stata una grande sfida, che potevamo vincere solo mettendo insieme una squadra di professionisti. E proprio da qui siamo partiti, cercando persone competenti che potessero essere con noi in questa impresa complessa - sottolineano Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco , ceo Padelness -. Sono arrivati atleti e appassionati da tutta Italia, una grande gratificazione per noi. Sono stati tre giorni impegnativi, ma siamo già al lavoro sull’edizione 2025, che sarà ospitata nella struttura di Fuorigrotta dal 21 al 23 novembre.

Quanti ex calciatori!

In campo 394 giocatori e giocatrici di padel, coinvolti nei tornei ufficiali Padelness-Fip Rise femminile e maschile Mcv. Poi il torneo tra gli ex calciatori Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Emanuele Calaiò, German Denis, Mark Iuliano, Nicola Mora, Stefan Schwoch, Ivano Trotta, organizzato in collaborazione con X3 Por Tres; il torneo misto femminile e maschile Ussi; il torneo ipadelovers; il torneo Padel Mixto con atleti in carrozzina; 105 espositori. Numeri importanti a cui vanno aggiunti quelli di Padelness on the road, lo spinoff di Padelness, i tornei giocati da luglio a novembre nei circoli di 15 città italiane. Gli spettatori hanno seguito con passione il torneo Fip Rise, con atleti da quindici Paesi. Sul podio la coppia italiana formata da Caterina Baldi e Giulia Successo di pubblico a Napoli per Padelness, la tre giorni di padel e fitness e quella spagnola Jerez Carnero-Aragon Herrera.