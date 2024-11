Exclusive Padel Cup, nel weekend la quarta tappa: Basile con Mancinelli

Da capitani della Fortitudo Bologna a compagni sul campo da padel. Da Gianluca Basile, Stefano Mancinelli ha ereditato il ruolo di capitano della Fortitudo: nel weekend, invece, si ritroveranno al Country Club di Bologna, sede della quarta e ultima tappa della Exclusive Padel Cup, il circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, e riservato alla categoria ‘non classificati’ in tre categorie, maschile, femminile e misto. Dopo il successo delle prime tre tappe, giocate a Firenze, Roma e Milano, appuntamento sabato 30 e domenica 1° nel capoluogo emiliano, nell’ultimo appuntamento di un giro d’Italia che ha coinvolto centinaia di atleti e numerosi sportivi di livello internazionale. Se Basile ha già partecipato alla tappa di Roma, a vincere quella di Milano sono stati gli ex calciatori Nicola Amoruso e ‘Papu’ Gomez. E chissà che la coppia Basile-Mancinelli, dopo aver fatto esultare i tifosi della Fortitudo e quelli dell’Italbasket, non si possa togliere la soddisfazione di alzare il trofeo nell’ultima tappa del 2024… «La presenza di grandi sportivi, come Gianluca Basile e Stefano Mancinelli e come è capitato con tanti ex calciatori nelle precedenti tappe del circuito, testimonia come la passione per il padel sia enorme – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Divertimento, competizione e aggregazione sono elementi che non mancano mai nell’Exclusive Padel Cup, che anche quest’anno ha fatto registrare numeri da record, con oltre 200 coppie complessivamente iscritte. E a Bologna chiuderemo in bellezza».