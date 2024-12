Febbre da padel per Mancinelli: mito di Bologna

"Ho scoperto il padel in tv"

E proprio con l’ex compagno di squadra, Gianluca Basile, Stefano Mancinelli ora si diverte sui campi da padel, una passione che accompagna quella per la pallacanestro I due ex cestisti hanno infatti giocato in coppia all’ultima tappa della Exclusive Padel Cup, svolta lo scorso weekend al Country Club Racket World di Bologna, fino a raggiungere un’ottima semifinale come risultato: "Ho conosciuto questo sport guardandolo in tv - le sue parole in esclusiva - poi ho deciso, insieme a mia moglie e degli amici, di prendere delle lezioni nel club bolognese che frequentiamo, arrivando a giocare fino a quattro volte alla settimana, perché mi piace tanto e riesco a mantenermi in forma. La cosa che più mi piace del padel - parlando scherzosamente - è che non devo più andare a correre nel parco per essere sempre in forma, mi diverte la competitività quando gioco con gli amici e credo di essere abbastanza 'bravino'". Tanti ex giocatori professionisti, dal calcio alla pallavolo per finire al basket, sono ora diventati patiti per il padel: "Vedo grandi margini di crescita per il grande numero di giocatori che giocano a padel e sono convinto possa diventare uno sport olimpico non appena crescerà anche negli Stati Uniti. Punti in comune tra basket e padel? Sinceramente non saprei, io sono alto 2,03 metri e, seppur abbastanza coordinato, fatico in difesa ma 'sfrutto' la mia altezza per gli smash".