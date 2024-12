A Conegliano che successo per il Centro Sportivo Max

Alla scoperta del centro sportivo Max

Cristiano Basei, uno dei tre fondatori (gli altri sono Thomas Ceotto e Jader Basei) racconta le caratteristiche del circolo, che è stato creato il 29 luglio di due anni fa: «La struttura al suo interno dispone di tre campi di padel classici, dove giocare due con- tro due, un campo per giocare uno contro uno, e poi - e questa è una novità recentissima, di qualche settimana fa - anche un impianto di pickleball, ovvero il nuovo sport accessibile a tutti, molto divertente, che ha avuto una forte ondata negli Stati Uniti. E ancora una sala per i corsi fitness, pilates, allenamento funzionale (metodo Wta), ginnastica dolce, panca posturale e yoga».

A Conegliano non solo calcio: ora c'è anche il padel

I tre fondatori erano tutti appassionati di calcio, poi è scoccata la scintilla. «Abbiamo deciso di provare il padel e ricordo che andammo a giocare a 45 minuti da Conegliano: ci siamo chiesti come fosse possibile che non c'era un campo di padel più vicino - dice Basei -. Abbiamo capito che era uno sport che in Italia stava emergendo e quindi ci siamo tuffati in questa avventura, creando questo circolo. Poi finalmente abbiamo trovato il posto giusto e adesso siamo 700 soci e siamo affiliati a MSP, movimento sportivo popolare, l'ente che organizza ogni anno il campionato amatoriale di padel che parte dalle fasi regionali e arriva a quella nazionale. L’anno scorso ci siamo arrivati vicini, arrendendoci solo in finale regionale».

Giovani e futuro: gli obiettivi del circolo

«Abbiamo una scuola padel per ragazzi, che va dai 6 ai 16 anni - prosegue uno dei fondatori del circolo - con istruttori qualificati con patentino che cercano di tirar fuori il meglio dai giovani sia dal punto di vista tecnico e tattico, che educativo, puntando sempre sul rispetto del compagno e dell'avversario. Per il futuro - tra le altre cose - oltre a far conoscere sempre di più il pickleball, vorremmo creare dei campi di padel coperti per poter offrire un servizio migliore, più piacevole, a tutti i nostri soci tesserati per tutto l'arco dell'anno».