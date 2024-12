Padel e Salute donna-bambino, confermato il counselling psicologico

Continua la marcia di avvicinamento verso l’evento pre-natalizio di Padel e Salute donna-bambino, organizzato dal Prof. Stefano Arcieri e che si terrà nel prossimo weekend al circolo Joy Padel di Roma. Tra i servizi di prevenzione gratuita, a cura dei medici del Policlinico Umberto I, è stato confermato il counselling psicologico, tenuto dal Dott. Fabio Lucidi, Professore ordinario di psicologia presso la facoltà medicina e psicologia di cui è stato Preside e attualmente Pro Rettore terza-quarta missione Università Sapienza di Roma: “Associare nello stesso luogo sport e salute mentale così viene fatto in Padel e Salute è un modo per potenziare un percorso di promozione della salute attraverso lo sport così come la prevenzione del disagio attraverso il servizio del counselling – le sue parole in esclusiva - . Lo sport è per sua natura un motivo di promozione della salute. Lo è per tutte le fasce d’età, sappiamo essere molto noto sul suo piano fisico, meno noto invece è lo stesso effetto positivo che si rileva sul funzionamento della mente, sia cognitivo - molti studi confermano ormai i dati che associano una pratica sportiva regolare ad un buon adattamento scolastico - che di riduzione dei fenomeni di disagio più tipici, come ansia e depressione”.