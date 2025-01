Reserve Cup 2025: il grande padel su Dazn anche in modalità gratuita 

TORINO - Ecco il grande padel su Dazn: la principale piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, infatti, trasmetterà la Reserve Cup 2025 in diretta e anche in modalità gratuita in tutto il mondo . La prima tappa della manifestazione, in scena a Miami dal 23 al 25 gennaio , rappresenta un appuntamento di punta nel calendario del padel, con top player pronti a darsi battaglia sul campo e a regalare spettacolo. La competizione vedrà protagonisti 16 tra i più importanti giocatori di padel al mondo , tra cui Arturo Coello, Agustin Tapia, Alejandro Galan e tanti altri, che si sfideranno per conquistare l’ambito trofeo e il montepremi più alto mai assegnato nella storia di questo sport . Da quest’anno la competizione debutterà con un format ampliato, che si chiamerà Reserve Cup Series : non ci sarà un singolo torneo, ma tre tappe ospitate in grandi città degli Stati Uniti – la prima di queste a Miami – volute per accrescere ulteriormente la presenza globale del padel. I giocatori saranno suddivisi in due squadre, i cui capitani verranno annunciati prossimamente. Con il padel in rapida ascesa nel panorama mondiale, la partnership tra Dazn e la Reserve Cup conferma la volontà della piattaforma di ampliare l'accesso agli sport emergenti per un pubblico sempre più numeroso. Grazie alla sua portata globale , Dazn si pone come protagonista nello sviluppo di questo sport, creando contenuti innovativi, capaci di coinvolgere i fan e in grado di attrarre nuove audience. La Reserve Cup si affiancherà ad altri eventi di padel disponibili su Dazn, anche in modalità gratuita , tra cui i principali tornei come la Hexagon Cup e l’A1 Padel , collocandosi così all’interno di un ecosistema che ha già conquistato l’attenzione degli appassionati di questo sport in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA