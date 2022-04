Pallanuoto, World League: Setterosa battuto dall'Olanda

TENERIFE - Qualificazione rimandata a domenica. Il Setterosa perde con l'Olanda 9-7 e si affida alla finale per il terzo posto, in programma tra 24 ore, per guadagnare il pass alla superfinal di World League. Nelle prima delle due semifinali della World League Europe Final a Tenerife le azzurre mostrano segnali di crescita ma sbagliano ancora troppo in fase conclusiva (1/6 in superiorità numerica). In porta dal primo minuto c'è Banchelli che si rende protagonista di una buona prestazione.