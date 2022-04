Pallanuoto, World League: il Settebello centra l'obiettivo

PODGORICA - Il Settebello centra l'obiettivo: si è qualificato per la Superfinal di Strasburgo, che inizierà il prossimo 23 luglio e che terminerà sei giorni più tardi. La nazionale maschile di pallanuoto, tornata in versione extralusso, nella bolgia rumorosa ma mai ostile del "Sporting Club Moraca" di Podogorica, supera 9-7 (1-2, 2-0, 4-3, 2-2) il Montenegro padrone di casa nella prima semifinale della World League Europe Final Men 2022, garantendosi così un posto per l'evento in terra francese. Gli azzurri del Ct Sandro Campagna incontreranno domani in finale, alle ore 21 con diretta su Rai Sport + HD, la vincente della seconda semifinale Spagna-Serbia per quella che sarà comunque un'altra partita di livello assoluto.