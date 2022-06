Mondiali di pallanuoto, l'Italia centra i quarti di finale: 17-6 all'Australia

Setterosa implacabile con la Colombia: primo posto ipotecato

Torino 81, l'intervista a Vinko Lisica

Mondiali, Italia ai quarti: 17-6 all'Australia

L'Italia parte subito bene e va sul 4-0 con Di Fulvio, Fondelli su rigore, Cannella e Damonte. Nel mezzo cinque parate su cinque tiri per Marco Del Lungo che si fa subito perdonare le indecisioni con la Spagna. Il primo gol australiano arriva dopo 9'58" con Edwards che trasforma la seconda superiorità numerica favorevole. Il numero 12 gialloverde si ripete, di nuovo in extra men, ma venti secondi dopo Di Fulvio risponde (5-2). A metà del secondo tempo Townsend accorcia per l'Australia, ma subito dopo Marziali firma il 6-3. L'Italia sventa una doppia inferiorità, poi riallunga a +4 con Di Somma che sfrutta l'uomo in più. Massimo vantaggio Italia con Canella ed Echenique, Del Lungo dice no per due volte a Holden ma non può nulla sul missile di Poot dal perimetro. Le triplette di Di Fulvio e dell'ex laziale Cannella allargano la forbice a tre quarti di gara: 11-4. Per gli ultimi otto minuti Campagna manda in acqua Nicosia al posto di Del Lungo. Marziali sgomita al centro, si procura il rigore che Iocchi Gratta trasforma per il 15-5 a 4'37" dalla sirena. Finisce col time out azzurro e il gol di Damonte in superiorità numerica che raccoglie la palla respinta dal palo sulla palomba di Di Fulvio e segna il 17-6 finale.