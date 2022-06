BUDAPEST (Ungheria) - Il Settebello continua la sua marcia e conquista la semifinale ai Mondiali di pallanuoto, in corso di svolgimento a Budapest. La squadra di Alessandro Campagna è riuscita a battere nella sfida valida per quarti di finale i padroni di casa dell'Ungheria con il risultato di 11-10. Adesso, l'ultimo grande scoglio per raggiungere la finale del torneo sarà la Grecia.