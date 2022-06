Mondiali, finisce il sogno oro del Setterosa: Usa in finale

BUDAPEST (UNGHERIA) - Il Setterosa è stato battuto nella semifinale dei Mondiali di pallanuoto in corso di svolgimento a Budapest. La squadra del ct Carlo Silipo è stata superata dagli Stati Uniti con il punteggio di 14-6. Questi i parziali: 0-3; 2-3; 1-4; 3-4. Le tricampionesse olimpiche a stelle e strisce sono ancora la squadra da battere in vasca, anche per un Setterosa galvanizzato dal netto successo dei quarti di finale contro la Francia. La gara non ha storia fin dalle prime battute: le americane partono fortissimo e piazzano un 3-0 che taglia le gambe alle ragazze di Silipo che si rianimano con Avegno che accorcia le distanze dopo tredici minuti. Il Setterosa si scrolla di dosso la paura, comincia a far girare la palla con maggiore velocità ma l'handicap iniziale pesa come un macigno.