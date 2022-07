Settebello e Campagna: la finale con la Spagna vale due record

BUDAPEST (Ungheria) - Il Settebello ha un appuntamento con la storia: alle 20.00 gli azzurri affronteranno la Spagna nella finale dei Mondiali di pallanuoto maschile nella piscina dell'isola Margherita di Budapest: per i ragazzi di Alessandro Campagna sarà un remake della vittoriosa sfida di tre anni fa a Gwangju. L'Italia potrebbe centrare il secondo Mondiale consecutivo (mai nessuna Nazionale c'è riuscita), il quinto dopo Berlino '78, Roma '94, Shangai 2011 e Gwangju 2019, con l'allenatore Campagna che potrebbe, in caso di successo, diventare l'allenatore italiano a vincere più Mondiali in tutta la storia dello sport nostrano: ottenendo il suo terzo successo iridato supererebbe infatti 'mostri sacri' come Julio Velasco (oro ai mondiali di pallavolo nel 1990 in Brasile e nel 1994 in Grecia), Vittorio Pozzo (che ha vinto due volte la Coppa Rimet con gli azzurri del calcio nel 1934 e nel 1938) e Pierluigi Formiconi (vittorioso col Setterosa nel 1998 e nel 2001).