Pallanuoto: il Settebello di Campagna in ritiro negli Stati Uniti

Dopo alcuni doverosi giorni di riposo a seguito dei campionati del mondo di Budapest, conclusisi con la conquista della medaglia d'argento, il Settebello è ora in partenza per Los Angeles e San Francisco. Nelle due città californiane gli azzurri si alleneranno insieme alla squadra nazionale degli Stati Uniti. Gli atleti di Alessandro Campagna hanno appuntamento al Centro Federale Polo Natatorio Frecciarossa a Ostia l'8 luglio, mentre la partenza per gli Stati Uniti è fissata a sabato 9 luglio. Il common training in America durerà fino al 19 luglio e sono previsti due incontri ufficiali. Questi i convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero e Simone Rossi (CC Ortigia), Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Massaro e Andrea Patchaliev (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).