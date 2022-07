Il Settebello conquista la finale della World League

STRASBURGO (Francia) - A distanza di tre settimane dalla finale dei Mondiali di Pallanuoto andata in scena a Budapest, l'Italia si riscatta prontamente estromettendo dal torneo la Spagna. Un gol di Alesiani a cento secondi dal termine certifica la vittoria dei ragazzi di Sandro Campagna. La partita è equilibrata, il parziale del primo quarto (2-2) fotografa alla perfezione l’andamento della sfida. Ma nel secondo quarto gli azzurri trovano lo slancio che - alla fine - risulterà decisivo. A metà gara l’Italia è avanti per 5-3. Nel terzo quarto l’equilibrio torna a bloccare la partita, con la squadra di Campagna che mantiene due lunghezze di vantaggio 7-5.

Di Alesiani il gol decisivo

Nell’ultimo quarto l’Italia implementa il vantaggio. Ma a questo punto gli azzurri pensano di avere già in tasca il successo, e la Spagna si rifà sotto trovando tre gol in tre minuti. Tutto da rifare. Ma l’Italia si aggrappa all’orgoglio, e trova ancora il vantaggio con un gran gol di Alesiani che chiude la partita. Tripletta per Cannella, doppiette per Renzuto, Presciutti e Alesiani. Il ct Campagna non può che essere soddisfatto. "È stata una partita bella - sottolinea il commissario tecnico - combattuta, intensa e molto tattica. Il ritmo è stato pazzesco: nella prima parte siamo stati migliori noi; nella seconda parte, meglio la Spagna. Abbiamo tenuto benissimo il match, in difesa siamo stati straordinari. Abbiamo vinto meritatamente e forse - senza qualche ingenuità - lo scarto sarebbe potuto essere anche maggiore”. Ora gli azzurri attendono la vincente tra Francia e Stati Uniti e impegnate nell'altra semifinale.