Europei pallanuoto, seconda vittoria per il Settebello: battuta la Georgia

SPALATO (CROAZIA) - Non si ferma il Settebello ai Campionati europei maschili di pallanuoto, in scena a Spalato, in Croazia. Dopo il formidabile debutto contro la Slovacchia, la Nazionale del ct Sandro Campagna ha battuto facilmente anche la Georgia per 18-8. Per l'Italia poker di Alesiani, tripletta di Di Somma, doppiette di Cannella, Di Fulvio, Marziali e Renzuto e reti di Bruni, Damonte e Fondelli. Gli azzurri si dovranno ora preparare per la sfida decisiva contro Montenegro che deciderà il primo posto nel gruppo e chi accederà direttamente ai quarti di finale.