Europei: l'Italia vola in semifinale dopo aver battuto la Francia

SPALATO (Croazia) - L’Italia conquista la semifinale degli Europei di pallanuoto. A Spalato la squadra allenata da Sandro Campagna ha battuto la Francia per 16-8 nei quarti di finale . Ora gli Azzurri attendono la vincente tra Croazia e Georgia per giocarsi l’accesso alla finalissima.

La rimonta azzurra

E’ stata una vittoria sofferta, al contrario di quanto dica il risultato finale. L’Italia è andata sotto nel primo e nel secondo parziale, ed è servita una rimonta straordinaria per poter conquistare la qualificazione. Sotto per 3-5, l’Italia reagisce e domina in maniera schiacciante fino al 10-5. A questo punto, gli Azzurri sono in pieno controllo della partita, e chiudono la sfida con il risultato di 16-8.