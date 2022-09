Europei 2022, Setterosa cade in semifinale: vince la Grecia 12-9

SPALATO (Croazia) - La Nazionale femminile di pallanuoto si ferma in semifinale nel 35° Europeo di Spalato . Il Setterosa del ct Silipo si è arreso alla Grecia con il punteggio di 12-9. Le elleniche affronteranno per il titolo continentale la Spagna che, nella prima semifinale, si è imposta sull' Olanda per 10-7.

Primo stop per il Setterosa che cede al gioco pressante ed efficace delle elleniche brave ad imporre il proprio ritmo conducendo per gran parte del match. L'Italia contiene le folate offensive delle giocatrici greche che, trascinate dal duo Xenaki-Ninou, prendono il largo fino al 9-5 e 10-6 del terzo periodo. Le Azzurre si giocheranno il terzo posto nell'Europeo il prossimo venerdì alle 19 contro l'Olanda. Il ct Silipo commenta a caldo la sconfitta contro le elleniche: "La loro zona M ci ha messo in difficoltà", ammette l'allenatore azzurro che poi aggiunge: "Tatticamente loro hanno preparato bene la partita e bisogna dar loro atto che in attacco si sono espresse con maggiore scioltezza ed hanno segnato molti gol a uomini pari".