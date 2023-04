Lotta al match fixing, siglato l'accordo biennale tra World Aquatics e Sportradar per le gare di pallanuoto

ROMA - Sportradar , multinazionale specializzata nella raccolta e nell’analisi di dati sportivi, ha siglato una partnership biennale con World Aquatics (ex FINA) per monitorare le gare di pallanuoto internazionali. L’accordo, riporta Agipronews , prevede il monitoraggio di oltre 450 partite, tra cui diversi tornei maschili e femminili, i Campionati U20 maschili e femminili e la Coppa del Mondo. Le competizioni saranno coperte dall’ Universal Fraud Detection System (UFDS) di Sportradar, un collaudato sistema di monitoraggio delle scommesse guidato dall’intelligenza artificiale che ha aiutato a identificare più di 8.000 partite sospette in altri sport negli ultimi 18 anni.

Le parole di Brent J. Nowicki e Andreas Krannich

Il direttore esecutivo di World Aquatics, Brent J. Nowicki, ha dichiarato: "Siamo fermamente impegnati a proteggere le nostre competizioni, in particolare mentre ci avviciniamo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La conoscenza che Sportradar Integrity Services fornisce attraverso la sua piattaforma UFDS e il suo team di esperti ci mette nella posizione ideale per affrontare qualsiasi problema legato alle scommesse che possa sorgere nelle nostre competizioni". Andreas Krannich, EVP Integrity Services di Sportradar, ha aggiunto: "Negli ultimi anni abbiamo visto infiltrazioni in una gamma sempre più ampia di sport a vari livelli di competizione, compresi gli eventi giovanili. Gli sport acquatici non sono immuni da queste minacce e noi ci impegniamo a fornire la nostra tecnologia per proteggere le competizioni di pallanuoto World Aquatics nei prossimi due anni”.