Setterosa, che impresa: Usa battuti, è semifinale Mondiale!

Un tabù, quello contro le americane, che durava da ben otto anni, dal Mondiale 2015, quando arrivò un 10-9 nella fase a gironi. Ora si attende la vincente della sfida tra Olanda e Canada per conoscere il nome dell'avversaria nel penultimo atto.

Setterosa da urlo: Usa ko 8-7

Partita meravigliosa delle azzurre che hanno ribaltato il pronostico ed eliminato le avversarie mettendo in acqua la concentrazione e la determinazione giusta. Grande equilibrio, con l'Italia brava a rimanere incollata e rispondere ai due vantaggi a stelle e strisce fino al sorpasso che chiude il primo quarto. La reazione delle americane è veemente: tre reti di fila fino al 5-4 a inizio del terzo parziale. Da lì le azzurre sono state strepitose, mettendo a segno un parziale di 4 reti a 1 fino all’ultimo minuto di gara, dove hanno gestito il duplice vantaggio. Sugli scudi Banchelli, votata MVP del match e provvidenziale in diverse circostanze. Tre gol per Giustini, due per Bianconi. A segno anche Tabani, Picozzi e Marletta.