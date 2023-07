Setterosa, bronzo mondiale: Australia ko 16-14

Le azzurre di Carlo Silipo si aggiudicano la finalina mettendo in acqua grinta e determinazione. In inferiorità numerica per 4' per l'espulsione alla capitana Palmieri, riescono a portare a casa una medaglia

28 . 07 . 2023

FUKUOKA (GIAPPONE) - È un Mondiale da incorniciare quello disputato a Fukuoka dal Setterosa. Le ragazze di Carlo Silipo hanno conquistato dopo otto anni la medaglia di bronzo superando per 16-14 l'Australia nella finalina. Le azzurre, dopo aver eliminato le campionesse olimpiche degli Usa ai quarti, si erano dovute arrendere all'Olanda in semifinale ma grazie alla determinazione e la grinta sono comunque riuscite a portare a casa una medaglia, la 13ª per la spedizione azzurra. Mondiali pallanuoto, Italia-Australia: la partita Partono forte le ragazze di Silipo che si portano avanti sul 9-7. Poi l’episodio che può cambiare la partita: un intervento della nostra capitana Valeria Palmieri sull’australiana Halligan (sua compagna a Catania) viene giudicato dal Var fallo di brutalità: espulsione e rigore contro le azzurre, in inferiorità numerica per 4'. L'Italia riesce però a resistere e chiudere sul 10-10 il secondo quarto. Andate sotto, ritrovano la parità fino al 13-11 nel terzo quarto. Sofferenza negli ultimi 8', dove le azzurre non sfruttano due superiorità numeriche, ma Roberta Bianconi (6 reti complessive, eletta miglior giocatrice) mette a segno il 14-11 e il 15-11 su rigore conquistato da Giuditta Galardi. Nonostante il ritorno delle avversarie, l'Italia ha già messo la freccia e gestisce l'ampio margine di vantaggio. Oltre a Bianconi a segno anche Marletta (5), Giustini (3), Bettini e Tabani. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Mondiali pallanuoto, Setterosa ko Setterosa batte gli Usa Tutte le news di Pallanuoto

