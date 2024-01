Europei pallanuoto, il Setterosa vola in semifinale: Ungheria battuta 12-11

Il Setterosa è in semifinale agli Europei di pallanuoto a Eindhoven . La squadra di Carlo Silipo ha battuto ai quarti l' Ungheria con il punteggio di 12-11. Il Setterosa compie così un passo determinante sulla strada che porta ai Giochi di Parigi 2024 . Perfetta la prova dell'Italia in difesa, con alcune super parate di Banchelli nei momenti chiave, e in attacco, trascinato dai quattro gol di Bianconi e dai tre di Avegno e Marletta , tornato ad essere veloce, spettacolare e anche cinico.

Sempre a rincorrere nel punteggio, invece, l'Ungheria ad eccezione del momentaneo 4-4 di Valyi. Poi le azzurre indirizzano il match con due mini break: Bettini e la doppia firma di Avegno valgono il 7-4; successivamente lo spettacolare uno-due di Marletta (pallonetto e perimetro) l'11-8 che smorza la rincorsa delle magiare. La nazionale di Carlo Silipo - bronzo europeo a Spalato 2022 ed iridato a Fukuoka 2023 - affronterà in semifinale giovedì alle 20.30, le padrone di casa dell'Olanda che nel secondo quarto hanno avuto vita facile (25-6) contro la Gran Bretagna. L'altra semifinale sarà Spagna-Grecia: le iberiche hanno battuto 17-6 la Croazia e le elleniche 15-7 la Francia. Recente e dolce l'ultima volta che Italia e Olanda si sono affrontate in un campionato europeo: proprio nella finale per il terzo posto a Spalato il 9 settembre 2022 e vinta dal Setterosa 16-13.

Le parole del ct Silipo e del capitano Palmieri

"Sapevo che le ragazze avrebbero fornito una grande prestazione. In allenamento l'avevo viste cariche, pronte e determinate. Questa sera sono state bravissime, perché in difesa hanno concesso pochissimo e in attacco sono state lucide. Adesso ci aspetta una semifinale bellissima da giocare contro le padrone di casa: ce la gusteremo e la prepareremo nelle migliori condizioni possibili. Sappiamo che la vittoria ci aprirebbe le porte delle Olimpiadi" le parole del commissario tecnico Carlo Silipo.

"Sono orgogliosa di essere il capitano di questo gruppo meraviglioso. Come avevo detto domenica, sapevo che quello contro la Spagna non era il vero Setterosa. Questa sera siamo rimaste sempre concentrate e abbiamo messo all'angolo subito all'Ungheria. Voglio fare i complimenti a Giuditta (Galardi ndr) per aver giocato due tempi interni, perché io avevo due falli. Adesso arriva l'Olanda e sarà una bella sfida con un doppio obiettivo: finale e pass olimpico" le parole del capitano Valeria Palmieri.