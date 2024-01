Europei Pallanuoto, Settebello di bronzo! L'Italia batte l'Ungheria

ZAGABRIA (Croazia) - Il Settebello conquista il bronzo agli Europei. Nella finale per il terzo posto di Zagabria, l'Italia di Sandro Campagna ha la meglio per 12-7 sull'Ungheria campione del mondo, che però si è presentata in Croazia con una squadra sperimentale con ventenni di talento che si sono già dimostrati di grande avvenire. Termina 12-7 la sfida (parziali 4-1, 4-2, 2-1, 2-3) e l'Italia torna sul podio continentale dopo 10 anni. Gli azzurri dominano la partita; strappano subito sul 6-1, cambiano campo sull'8-3 e alimentano gradualmente il break fino al +8 (12-4). A segno Echenique e Fondelli (3), Cannella (2), Renzuto Iodice, Presciutti, Di Somma e Velotto. 12esima medaglia agli europei di pallanuoto: 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi in 36 edizioni.

Il pass per Parigi2024

Attesa per la finale per il titolo fra Croazia e Spagna, che domenica ha battuto gli azzurri. Chi vincerà sarà qualificata ai Giochi Olimpici. Lo sono già, invece, insieme ai magiari, che da campioni del mondo hanno il biglietto per Parigi 2024, e alla Francia Paese organizzatore, Grecia, Stati Uniti, Australia, Sudafrica (in attesa di ufficializzazione) e Giappone. Dai Mondiali di Doha, in programma dal 2 al 18 febbraio, usciranno le altre quattro qualificate. Il Settebello ha già fissato il prossimo raduno a Ostia, dal 21 al 26 gennaio al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa, per proseguire la preparazione in chiave mondiale.