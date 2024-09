Pallanuoto e samba: il rilancio della Pro Recco del magnate brasiliano Behring

TORINO - All’inizio dell’estate, tra la lettura di un bilancio delle sue società e del Financial Times, è incappato in una notizia su un sito specializzato di pallanuoto, il suo primo amore. La Pro Recco, la squadra più titolata del mondo con 36 scudetti, 11 Champions, 9 Supercoppe Europee e 17 Coppe Italia in bacheca, veniva lasciata al suo destino dal suo magnate Gabriele Volpi, rischiando di sparire. Così dal Connecticut, dove vive e gestisce un impero da 6.2 miliardi di dollari nel mondo dell’alimentare e della ristorazione (Kraft Heinz e Burger King per fare due nomi), s’è messo in contatto con Maurizio Felugo, prima campione e poi presidente del club di Punta Sant’Anna, e ha avviato una trattativa ha portato subito all’acquisto del titolo di A1 e all’iscrizione in Euro Cup (ieri a Budapest la prima partita) dopo la rinuncia della Champions e ora al mantenimento anche dello storico nome e logo, acquisito da Volpi. L’ultimo passo, fondamentale per Alexandre Behring Da Costa, 57enne brasiliano, nato e cresciuto in Brasile con i valori della pallanuoto (è stato giocatore dilettantistico), sport con il quale con una sua Fondazione accoglie bambini e ragazzi delle favelas. E che ora vuole riportare in fretta sul tetto del mondo col Recco.