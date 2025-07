Settebello, esordio super della Nazionale di Campagna ai Mondiali di pallanuoto: Romania ko

Esordio travolgente del Settebello ai Mondiali di pallanuoto. La nazionale di Sandro Campagna ha battuto nettamente la Romania per 17-5 nella prima giornata del Gruppo A all'Ocbc Aquatic Center la Romania allenata dall'ex mancino azzurro Rath per 17-5 (1-2, 5-0, 6-2, 5-1).Prossimo impegno per i vice-campioni del mondo la sfida di lunedì 14 contro i tri-olimpionici della Serbia, sempre alle 14:45 locali; ultima partita del raggruppamento mercoledì 16 alle 7:45 contro il Sudafrica. La prima classificata passa direttamente ai quarti, seconda e terza agli ottavi. Il miglior marcatore del Settebello di Alessandro Campagna è stato Condemi, con quattro reti. Nell'altra gara del girone successo della Serbia per 27-3 sul malcapitato Sudafrica.