Mondiali, Settebello ai quarti di finale: Sudafrica ko

Mancava solo il sigillo finale ed è arrivato anche quello. Il Settebello spazza via il Sudafrica 28-4 e chiude al primo posto il girone A dei Mondiali di pallanuoto a Singapore, conquistando anche aritmeticamente la qualificazione ai quarti di finale già ipotecata dopo il successo sulla Serbia ai tiri di rigore. I ragazzi di Sandro Campagna torneranno in vasca domenica, alle 10 italiane, per sfidare per un posto in semifinale con tutta probabilità una fra Croazia, Montenegro e Grecia.