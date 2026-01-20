Italia rimandata in greco. "Certo che gli arbitri..."

Il Settebello ha pagato la decima. Dopo aver vinto tutte le nove partite disputate da un mese a questa parte, l'Italia ha perso la decima contro la Grecia e proprio la più importante perchè apriva la strada verso le semifinali. Una strada che invece ha percorso la Grecia, con la vittoria, già qualificatasi come prima del girone F, mentre il Settebello domani contro la Croazia giocherà lo spareggio per il secondo posto e quindi per la zona medaglia. L'Italia