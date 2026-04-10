Sballo Settebello: Grecia non è tabù

Strepitoso. Questo è stato il Settebello che, dopo tre tentativi (uno al Mondiale di Singapore e due all'Europeo di Belgrado), ha finalmente superato l'esame di greco, ad Alessandropoli, in World Cup. E addirittura con 110 e lode. L'Italia ha vinto infatti una partita incredibile, risorgendo dalle sue ceneri come l'Araba Fenice e lo ha fatto contro tutto e contro tutti. Contro una squadra forte che si presentava come la sua bestia nera,