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Sballo Settebello: Grecia non è tabù

Gli azzurri imbattuti nonostante 6 rigori contro e un parziale di 0-6. Campagna: "Bravi sul più bello"
Emanuele Mortola
1 min
Sballo Settebello: Grecia non è tabù© LAPRESSE

Strepitoso. Questo è stato il Settebello che, dopo tre tentativi (uno al Mondiale di Singapore e due all'Europeo di Belgrado), ha finalmente superato l'esame di greco, ad Alessandropoli, in World Cup. E addirittura con 110 e lode. L'Italia ha vinto infatti una partita incredibile, risorgendo dalle sue ceneri come l'Araba Fenice e lo ha fatto contro tutto e contro tutti. Contro una squadra forte che si presentava come la sua bestia nera,

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