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Il nuovo Setterosa alla prova più dura

Stasera alle 20.25 contro la Grecia esordio del ct Mirarchi che chiede: «Intensità e spirito di squadra»
Emanuele Mortola
1 min
Il nuovo Setterosa alla prova più dura

Dopo il quarto posto ottenuto all'Europeo di Funchal (capitale dell'isola portoghese di Madera), torna in vasca il Setterosa, impegnato da oggi a mercoledì nella fase eliminatoria della World Cup a Rotterdam. Il format è come quello della World Cup maschile: due gironi da quattro squadre con le prime due qualificate per la Superfinal e che daranno vita ad un altro girone per stabilirne la griglia di partenza. Le altre disputeranno invece un girone che as

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