Il nuovo Setterosa alla prova più dura

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Dopo il quarto posto ottenuto all'Europeo di Funchal (capitale dell'isola portoghese di Madera), torna in vasca il Setterosa, impegnato da oggi a mercoledì nella fase eliminatoria della World Cup a Rotterdam. Il format è come quello della World Cup maschile: due gironi da quattro squadre con le prime due qualificate per la Superfinal e che daranno vita ad un altro girone per stabilirne la griglia di partenza. Le altre disputeranno invece un girone che as
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