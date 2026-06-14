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Lacrime Recco. All’ultimo gode il Barceloneta

Dodici anni dopo, seconda coppa  per una squadra che nei momenti chiave si è dimostrata più solida
Emanuele Mortola
1 min
BarcelonetaReccoDi Fulvio
Lacrime Recco. All’ultimo gode il Barceloneta© EPA

Non è bastato al Recco un grande Nicosia ed una bella prova di tutta la squadra: a spuntarla è stato il Barceloneta che così ha compiuto un'impresa storica, vincendo il più prestigioso trofeo continentale avendo vinto tutte le partite disputate. La partitissima tra due grandi squadre che hanno nobilitato tutto il torneo, non ha tradito le attese ed è stata splendida, ricca di bel gioco, di colpi di scena e di emozioni, assolutamente vietata ai deb

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