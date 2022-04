Short Track, Arianna Fontana: "Pace con Fisg più vicina"

Segni di disgelo dopo l'incontro tra la regina dello short track, Arianna Fontana, e la Fisg andato in scena all'Acquacetosa per appianare la querelle e i veleni dopo le Olimpiadi invernali di Pechino. La campionessa azzurra ha dichiarato: "Pace più vicina? Sì, la buona volontà che cercavo sembra esserci. Ora vediamo se alle parole seguiranno i fatti". Presenti all'incontro anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha dichiarato: "Chiacchierata positiva, vi do la mia parola d'onore" e il segretario generale Carlo Mornati. Dichiarazioni confermate anche dal numero uno della Federghiaccio, Andrea Gios: "Riunione andata bene. Siamo soddisfatti".