Pattinaggio sul ghiaccio: Torino, riapre il Palavela

TORINO - Venerdì 7 ottobre riapre ufficialmente il Palavela di Torino. Dopo aver accolto oltre 30.000 persone tra ottobre e marzo, la pista di pattinaggio su ghiaccio è pronta a riaprire i battenti, con numerose novità. Da quest'anno infatti sarà possibile anche organizzare delle feste private: i Party On Ice, in un'area già allestita, dove sarà possibile scegliere di pattinare liberamente o assistiti da maestri. L'impianto sarà anche sede di diversi eventi, come lo spettacolo di Klimt On Ice e la Finale Grand Prix Isu di pattinaggio di figura che ritorna a Torino dopo l'edizione 2019, "a conferma della grande reputazione internazionale del Palavela - si legge in una nota -, che è stato scelto anche come sede ufficiale per ospitare le gare di short track e di pattinaggio di figura in occasione delle Universiadi 2025".