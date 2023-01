Pattinaggio di figura, Chi è Rebecca Ghilardi: età, carriera e vita privata

Rebecca Ghilardi è una pattinatrice artistica su ghiaccio che gareggia in coppia con Filippo Ambrosini , passando così al pattinaggio in coppia di figura e vincendo diversi riconoscimenti e premi. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla campionessa, tra vita privata, curiosità e carriera sportiva.

Rebecca Ghilardi: biografia e vita privata

Nata a Seriate il 10 ottobre del 1999, Rebecca Ghilardi sviluppa la passione per il pattinaggio nel 2007 e nel 2013 ha iniziato a raccogliere i frutti del suo talento, giungendo ai vertici della categoria juniores. Tre anni dopo è nato il sodalizio con Filippo Ambrosini e la nuova carriera in coppia. Nel tempo libero ama danzare, leggere, cucinare e ascoltare la musica. La coppia Ghilardi-Ambrosini è stata scritturata per Versace on ice. Molto attiva sui social, la Ghilardi ha mostrato anche alcuni scatti con il suo fidanzato, Alessandro Ehret. Alta 160 centimetri.