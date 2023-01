Pattinaggio, Chi è Nicole Della Monica: età, carriera e vita privata

Nicole Della Monica: biografia e vita privata

Nata a Trescore Balneario il 3 giugno del 1989 della vita privata di Nicole Della Monica non si sa molto. Alta 161 centimetri, pesa 49 chili. La prima società con cui ha gareggiato è stata la Ice Team, mentre quella attuale è quella delle Fiamme Oro. Tra i suoi hobby c'è il disegno che si aggiunge a quello della cucina. Recentemente ha studiato il russo. L'amore per il ghiaccio lo ha ereditato dai genitori e dopo aver gareggiato in singolo, nel 2007 ha scelto di gareggiare in coppia con Yannick Kocon. "Sono passati 27 anni da quando ero solo una bimba e ho provato i pattini per la prima volta. Questo sport mi ha dato tanto, mi ha insegnato la disciplina, il rispetto e il sacrificio. Mi ha regalato tante emozioni e mi ha donato la possibilità di conoscere tante persone stupende e di poter viaggiare per il mondo", con queste parole Nicole ha scelto di annunciare il proprio ritiro dalle competizioni di pattinaggio artistico. "Il pattinaggio è stato la mia vita e rimarrà per sempre nel mio cuore, ma ora è arrivato il momento giusto per voltare pagina, chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo", ha proseguito l'atleta.