Pattinaggio, Chi sono Martina e Arianna Valcepina: età, carriera e vita privata

Martina e Arianna Valcepina: biografia e vita privata

Martina e Arianna Valcepina sono nate a Sondalo, rispettivamente il 4 giugno del 1992 ed il 9 maggio del 1994. Sin da piccole hanno sviluppato la passione per il pattinaggio ed in particolare per lo short track. Alle spalle delle due sorelle una famiglia unita: la mamma Silvana ha trascorso una vita con i disabili, il padre Renato è elettricista e appassionato di sport, e poi c’è un’altra sorella, Alessia. Entrambe sono cresciute sportivamente nella società valtellinese ASD Bormio Ghiaccio, attualmente gareggiano per le Fiamme Gialle. Martina a Vancouver era la più giovane della spedizione azzurra, a Sochi, nel 2014, ha scoperto di essere incinta. Tra i suoi idoli Bolt e Phelps. “Le mie figlie mi hanno dato forza e sicurezza. Devo ringraziare loro e il mio allenatore Kenan Gouadec”, ha dichiarato la pattinatrice. Le sue due bambine sono amanti dello sport, proprio come lo era lei alla loro età. Fidanzata con François Gadin, amante dello snowboard, ha due gatti e un pastore tedesco. Anche Arianna è felicemente fidanzata con un uomo che ha la passione per la montagna e lo sport in generale.