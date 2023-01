Europei, pattinaggio di figura: doppietta storica per l’Italia! Oro Conti-Macii, argento Ghilardi-Ambrosini

ESPOO (Finlandia) - Serata storica per l'Italia alla Metro Arena di Espoo ai campionati europei di pattinaggio di figura: straordinaria doppietta nella gara delle coppie di artistico con medaglia d’oro per Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), argento per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre). Mai era arrivato un titolo continentale per l’Italia nelle coppie di artistico e mai in qualsiasi specialità del pattinaggio di figura gli atleti azzurri avevano occupato due gradini del podio.