Short-track, Sighel show ai Mondiali: oro sui 500 e argento sui 1500

Fantastica doppietta di Pietro Sighel ai Mondiali di short-track a Seoul. L'atleta delle Fiamme Gialle inizia con la medaglia d'argento sui 1.500 maschili: bravissimo a risalire posizioni dalla coda del gruppo, è stato preceduto sul traguardo solo dal coreano Park Ji-Won, grande favorito della vigilia, e dal canadese Steven Dubois (poi squalificato). Sighel è così diventato il quarto italiano dopo Orazio Fagone, Fabio Carta e Arianna Fontana a mettersi al collo una medaglia iridata in ciascuna delle distanze olimpiche individuali. Non va infatti dimenticato come, nel 2021, Sighel sia stato bronzo sia sui 500 che sui 1.000 metri.