Pattinaggio, Mondiali figura: bronzo per la coppia Conti-Macii

Storica medaglia per l'Italia ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in Giappone. La conquistano Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), che nel libero delle coppie di artistico difendono con successo il terzo posto con cui avevano chiuso il corto e coronano un'autentica impresa andandosi a prendere il bronzo. Gli allievi di Barbara Luoni hanno pattinato in maniera pressochè perfetta, ritoccando ogni primato personale e abbattendo, per la prima volta in carriera, la fatidica barriera dei 200 punti, a compimento di una crescita esponenziale avvenuta nell'arco dell'intera stagione. L'Italia torna pertanto sul podio dei Mondiali dopo nove anni: bisogna risalire all'edizione 2014, curiosamente tenutasi sempre a Saitama, per trovare medaglie azzurre. All'epoca, la coppia di danza Anna Cappellini/Luca Lanotte si fregiò dell'oro. Inoltre Carolina Kostner si mise al collo il bronzo in campo femminile. Il dato più significativo è però rappresentato dal fatto che Conti/Macii siano diventati la prima coppia di artistico a issarsi sul podio iridato. Le precedenti dodici medaglie erano arrivate dal settore femminile (7), da quello maschile (1) e dalla danza (4).