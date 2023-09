Pattinaggio, Valieva: il caso doping arriva al Tas

Nel pieno delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, fece scalpore la positività al doping della pattinatrice russa Kamila Valieva, all'epoca quindicenne. Del suo caso da domani si occuperà il Tribunale di arbitrato dello Sport (Tas), in udienza a porte chiuse, fino alla fine della settimana. L'atleta (oggi 17 anni), gli esperti e i testimoni saranno ascoltati in videoconferenza. Per la sentenza si dovrà attendere. Entro 30 giorni sarà possibile ricorrere al Tribunale federale svizzero, ma solo per limitati motivi giuridici.