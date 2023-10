Tarlazzi, la campionessa del mondo lascia: "16 titoli, ma è finita"

" Sedici volte sul tetto del mondo, ma ora è finita . Vediamo cosa farò. Intanto mi riprendo la mia vita, anche se ho bisogno di forti emozioni". Così Rebecca Tarlazzi, 24 anni, regina del pattinaggio artistico su rotelle , annuncia in un'intervista al Resto del Carlino che si ritira dall'attività agonistica. L'atleta ha messo in fila un record dopo l'altro: è stata per 16 volte campionessa del mondo (10 volte in coppia, prima con Alessandro Amadesi, poi con Luca Lucaroni), sette volte regina d'Europa e due volte oro ai World Games. Il primo mondiale è stato nel 2012, in Nuova Zelanda, all'età di 13 anni.

Il perché del ritiro

"Prima avevo il primato di 15 titoli mondiali in coabitazione con due icone del calibro di Tanja Romano e Debora Sbei - dice -. Adesso ci sono solo io. E ancora non ci credo". Però ha deciso di smettere: "Perché bisogna lasciare spazio alle giovani generazioni, perché non bisogna tirare troppo la corda, soffro ancora di attacchi di panico, anche se li gestisco meglio. Essere sempre al centro dell'attenzione, non è semplice. Anche perché poi, una volta in gara, c'è la pressione di confermarsi ai vertici. Ci si aspetta molto, mi aspetto molto da me. E allora si complica tutto. Resterò, però, nel mondo del pattinaggio", promette. "Intanto se qualcuno mi inviterà, farò delle esibizioni. Poi continuerò ad allenarmi, perché il pattinaggio è la mia vita. Poi vorrei allenare". E interviene sulla vicenda delle Farfalle con relativi 'eccessi di affetto'? "Se si vuole restare al vertice, i sacrifici vanno fatti. Ma ci sono limiti che non vanno superati. Mai. Il rispetto dell'individuo è alla base di tutto. Qualcosa di simile, sul discorso peso, mi era successo agli inizi. Mi allenavo fuori Bologna. Poi, visto l'andazzo, per fortuna, ho preso altre strade. Felice di averlo fatto".